"Норникель": основные работы по ликвидации последствий ЧП в Норильске завершатся до зимы

"Основной этап работ по сбору, перекачке водо-топливной смеси, выемке и складированию зараженного грунта будет выполнен до наступления зимнего периода", - сказано в презентации.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Основные работы по ликвидации последствий ЧП в Норильске будут выполнены до наступления зимнего периода, говорится в презентации "Норникеля".

В частности, сбор нефтепродуктов с территории, прилегающей к аварийному резервуару, а также сбор нефтепродуктов с реки Амбарная будут завершены в октябре 2020 г. Сбор нефтепродуктов вдоль береговых линий также будет закончен до конца октября 2020 года.

Сбор загрязненного грунта и его складирование на площадках временного накопления завершится до конца июля.

Строительство трубопровода для транспортировки смеси будет закончено до 20 июля, транспортировка до подготовленной площадки - до 10 сентября, разделение водо-топливной смеси - до конца года.

Мониторинг мерзлоты

"Норникель" также рассчитывает в 2021 году завершить создание системы мониторинга состояния вечномерзлых грунтов на своих объектах.

"На базе Центра диагностики ЗФ (Заполярного филиала "Норникеля" - прим. ТАСС) создается современная система мониторинга состояния вечномерзлых грунтов, оснащенная передовыми методами диагностики. Срок - 2021 год", - сказано в презентации.

Кроме того, компания планирует в июле этого года разработать программу мониторинга за качеством поверхностных вод и состоянием почв для оценки эффективности восстановительных работ. В соответствии с программой будут проводиться постоянные наблюдения за качеством поверхностных вод рек Далдыкан и Амбарная.

Обследование объектов

В течение 2020 года "Норникель" проведет обследование объектов с учетом использования собственных и привлеченных ресурсов. Разработка плана мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в процессе проведения проверки, будет проведена в течение месяца после обследования, отмечает компания.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

В новость были внесены изменения (15:43 мск) - добавлены подробности.