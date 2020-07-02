По материалам прокуратуры возбуждены два дела о массовых заражениях коронавирусом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Два уголовных дела возбуждены в России по материалам прокуратуры за минувшую неделю по фактам массовых заражений коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Неисполнение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших заражение 12 сотрудников и 107 постояльцев дома-интерната, послужило основанием к возбуждению по инициативе прокурора Рамонского района Воронежской области уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей")", - отметили в надзорном ведомстве.

В Свердловской области по факту заражения 28 граждан коронавирусной инфекцией на церемонии бракосочетания прокурором направлены материалы в органы предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 236 УК РФ.

В Генпрокуратуре отметили, что прокуроры продолжают принимать меры, направленные на понуждение к соблюдению действующих ограничительных мер и выполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.