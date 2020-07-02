В Татарстане задержан экс-инспектор ДПС, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали бывшего инспектора ДПС, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней жительницы Татарстана. Об этом в четверг сообщается на сайте МВД по республике.

"1 июля сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ОМВД России по Лениногорскому району был задержан гражданин, находящийся в розыске за совершение особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

В начале марта 2020 года полицейские Лениногорска установили личность гражданина, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней местной жительницы. Им оказался инспектор ДПС, скрывшийся от следствия. Как уточнили в пресс-службе ведомства, по результатам служебной проверки мужчину уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, он понесет наказание в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности также привлекли его непосредственных руководителей.