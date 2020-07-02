В Петербурге пострадали три человека в результате столкновения автобуса и грузовика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали, в том числе двое детей, в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем на 636-м км федеральной трассы М-10 в направлении на Москву. Об этом сообщает пресс-служба отдела пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"По предварительной информации, 2 июля около 13:50 мск в Тосненском районе на автомобильной дороге М-10 у поселка Ушаки по направлению на Москву водитель "Валдая" совершил столкновение с маршруткой ПАЗ компании "Питеравто", который остановился для высадки пассажира. В результате ДТП пострадали три пассажира: женщина 1963 года рождения, мальчик 15 лет и девочка 14 лет. Степень вреда здоровью уточняется, по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, госпитализация понадобилась только одному из пострадавших пассажиров.

В связи с тем, что на проезжей части рассыпался груз, обе полосы движения в направлении Москвы перекрыты. Движение осуществляется в реверсивном режиме, сообщила пресс-служба Упрдор "Северо-Запад".