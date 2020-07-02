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Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

Движение на прилегающих улицах сильно осложнено

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Движение по Тверской улице в центре Москвы перекрыто в обе стороны из-за пожара в доме № 24, сообщается в четверг в официальном аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в Twitter.

"Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города", - говорится в публикации.

Возгорание возникло ранее в четверг на втором этаже шестиэтажного здания на Тверской улице, 24. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 кв. м, к настоящему времени огонь распространился на 300 кв. м. Это бывшее жилое здание, сейчас оно находится на реконструкции. Причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности, в том числе противопожарных требований при ремонтных работах.

В борьбе с огнем задействовано 188 человек и 61 единица техники.

В новость были внесены изменения (15:47 мск) — добавлены подробности по тексту.

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Пожар на Тверской улице в центре Москвы локализован
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