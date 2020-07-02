Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Движение по Тверской улице в центре Москвы перекрыто в обе стороны из-за пожара в доме № 24, сообщается в четверг в официальном аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в Twitter.

"Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города", - говорится в публикации.