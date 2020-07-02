Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Движение по Тверской улице в центре Москвы перекрыто в обе стороны из-за пожара в доме № 24, сообщается в четверг в официальном аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в Twitter.
"Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города", - говорится в публикации.
Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города. pic.twitter.com/NCzLKoVQSx— ЦОДД (@gucodd) July 2, 2020
Возгорание возникло ранее в четверг на втором этаже шестиэтажного здания на Тверской улице, 24. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 кв. м, к настоящему времени огонь распространился на 300 кв. м. Это бывшее жилое здание, сейчас оно находится на реконструкции. Причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности, в том числе противопожарных требований при ремонтных работах.
В борьбе с огнем задействовано 188 человек и 61 единица техники.
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