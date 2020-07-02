Суд вынес приговор жителю Курска, по вине которого на пожаре погибли трое детей

КУРСК, 2 июля. /ТАСС/. Суд в Курске приговорил местного жителя к 3 годам и 3 месяцам колонии-поселения, признав его виновным в гибели троих детей при пожаре. Об этом сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ.

Три ребенка погибли в ноябре 2019 года при пожаре в частном жилом доме в поселке Пристень Курской области. Родители с одним ребенком смогли покинуть горящее строение. В связи с произошедшим следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Пожар возник после того, как мужчина уронил тлеющую сигарету на кровать, где спали дети.

"Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, из-за которого в огне погибли трое малолетних детей. Суд приговорил мужчину к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В суде также установили, что пожар привел к повреждению дома, который супруга осужденного получила как сирота. Бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 500 тыс. рублей.