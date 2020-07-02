Пожар на Тверской улице в центре Москвы локализован

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пожар в здании, построенном в конце 19-го века на Тверской улице в центре Москвы, локализован. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена локализация пожара, номер сложности понижен с четвертого до второго", - сказал собеседник агентства.

Сведения о локализации пожара ТАСС также подтвердили в пресс-службе МЧС России. "В 16:23 - локализация пожара, ранг пожара снизили до второго", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в шестиэтажном в доме 24 на Тверской улице в центре Москвы поступила в 13:56. Возгорание произошло на втором этаже. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 50 кв. м, после чего выросла до 300 кв. м, огнем были охвачены третий и четвертый этажи. Номер сложности пожара был повышен до четвертого из пяти возможных для Москвы. Причиной пожара в здании могли стать нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах, в том числе противопожарных требований.

Здание 1890 года постройки, находится на реконструкции.

В новость были внесены изменения (16:36 мск) — добавлены подробности по тексту.