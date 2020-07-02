Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160

БАНГКОК, 2 июля. /ТАСС/. Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162. Такие данные приводит Департамент пожарной охраны Мьянмы.

Обнаружены тела 162 человек, отмечается в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook. Число пострадавших увеличилось до 54 человек, все они были доставлены в больницы. Ранее сообщалось о 126 погибших.

Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (04:30 мск). Как сообщил представитель спасательных служб, горная порода сошла со скалы высотой более 300 метров. Оползень был вызван затяжными сезонными дождями. По данным правоохранительных органов, работы велись несмотря на предупреждение властей о проливных дождях.