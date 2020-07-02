{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160

Число пострадавших увеличилось до 54

БАНГКОК, 2 июля. /ТАСС/. Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162. Такие данные приводит Департамент пожарной охраны Мьянмы.

Обнаружены тела 162 человек, отмечается в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook. Число пострадавших увеличилось до 54 человек, все они были доставлены в больницы. Ранее сообщалось о 126 погибших.

Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (04:30 мск). Как сообщил представитель спасательных служб, горная порода сошла со скалы высотой более 300 метров. Оползень был вызван затяжными сезонными дождями. По данным правоохранительных органов, работы велись несмотря на предупреждение властей о проливных дождях.

Теги
Мьянма
Экс-замгубернатора Владимирской области осудили на 12 лет за взятку в 10 млн рублей
Дмитрий Хвостов также должен будет выплатить штраф в 40 млн рублей
Читать полностью