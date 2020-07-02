В Москве-реке найдено тело новорожденного ребенка

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Тело новорожденного мальчика обнаружено в четверг в Москве-реке около Лужников. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Днем 2 июля в Москве-реке вблизи моста Лужники прохожими обнаружено тело новорожденного мальчика, они незамедлительно обратились в правоохранительные органы", - сообщила Иванова.

На месте работают следователи, устанавливаются родители новорожденного. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, надзорное ведомство также начало проверку по факту обнаружения тела младенца. "Прокурор Москвы Денис Попов поручил незамедлительно установить все обстоятельства произошедшего, а также проверить исполнение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних", - сообщила Нефедова. По указанию Попова на место происшествия выехал заместитель Никулинского межрайонного прокурора Олег Лунин. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Москвы на контроль.

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