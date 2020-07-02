Спасатели обнаружили тела двух из трех пассажиров автомобиля, упавшего в реку в КБР

НАЛЬЧИК, 2 июля. /ТАСС/. Спасатели нашли тела двух из трех пассажиров, пропавших после падения автомобиля в горную реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Об этом ТАСС сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

Вечером 30 июня автомобиль сорвался в ущелье реки Баксан между селом Былым и городом Тырныаузом Эльбрусского района республики. Водителю удалось спастись, в машине остались 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет.

"Машину обнаружили, оттуда извлекли тела двух девушек, мальчика нет, продолжаем поиски", - сказал Гулиев.

Он пояснил, что на месте работают 30 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и 16 сотрудников Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. "Спасатели обнаружили автомобиль в пойме реки Баксан (за селением Былым, около 600 м от места падения), автомобиль деформирован, поднят на берег, осуществлена деблокировка", - пояснили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы были возобновлены с рассветом. На поисковые работы привлечены: от МЧС России - 46 человек, от МВД по КБР - 30 человек, от администрации Эльбрусского района [привлечены] и волонтеры - 122 человека.

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