Почти 750 человек арестовали в Британии после взлома закрытой телекоммуникационной сети

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Британские правоохранительные органы арестовали 746 членов криминальных группировок и изъяли более £54 млн ($67,5 млн), перехватив секретные текстовые сообщения, которыми обменивались предполагаемые преступники. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA), которому в Великобритании принадлежала ведущая роль в этой операции, продлившейся несколько месяцев.

Возможность проведения масштабной операции Venetic (что можно перевести, как венетский язык, на котором в I тысячелетии до нашей эры разговаривали на территории современной северо-восточной Италии - прим. ТАСС), в которой участвовали все полицейские подразделения Великобритании, появилась в апреле. Тогда эксперты получили доступ к сообщениям, шифруемым с помощью телекоммуникационной сети EncroChat, популярной среди криминальных группировок. По оценкам NCA, число пользователей EncroChat в мире достигает 60 тыс. человек, из них 10 тыс. - в Великобритании. Полицейские из ряда стран пытались взломать эту систему с 2016 года.

Британская полиция изъяла около двух тонн наркотиков, в том числе полторы тонны кокаина, почти 80 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы Калашникова, 1,8 тыс. патронов, гранаты. Конфискованы 55 дорогих автомобилей и 73 пары люксовых часов.

Как говорится в сообщении Скотленд-Ярда, в Лондоне в рамках операции был задержан 171 человек по подозрению в различных преступлениях, в том числе в подготовке убийств, хранении оружия и наркотиков, отмывании денег.

Ранее в четверг стало известно, что благодаря перехвату миллионов секретных текстовых сообщений правоохранительные органы арестовали в Нидерландах за последнее время более 100 человек. Были изъяты 8 тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетамина, ликвидированы 19 подпольных лабораторий по производству наркотиков. Также изъяты €20 млн, десятки единиц оружия, дорогие часы и автомобили. Аресты произведены и в других странах, в том числе в Норвегии и Швеции.