Оползни заблокировали девять населенных пунктов в Ивано-Франковской области Украины

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Оползни, вызванные прошедшими накануне сильными дождями, перекрыли сообщение с девятью населенными пунктами в Ивано-Франковской области Украины. Кроме того, вышедшая из берегов вода размыла дороги, сообщило управление гражданской защиты областной госадминистрации.

"В Косовском районе из-за оползней и выхода реки из берегов на дорожное покрытие отсутствует проезд к трем населенным пунктам, в Верховинском районе остается заблокированными шесть населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Местные власти объявили штормовое предупреждение на 3 и 4 июля в связи с прогнозируемыми грозами на западе страны. Ожидаются град, усиление ветра до 15-20 м/с, подъем уровня воды местами до 1 м. Непогоде присвоен первый (желтый) уровень опасности.

Всего с 22 июня в 346 населенных пунктах на западе Украины оказались подтоплены более 14 тыс. домов, разрушены 83 моста и десятки км дорог. Спасатели эвакуировали более 2,5 тыс. человек, жертвами непогоды стали три человека. Власти назвали главными причинами наводнения сильные осадки, вырубку лесов и застройку пойм. Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по фактам массового уничтожения лесов, что, как считают следователи, привело к стихийному бедствию. Сегодня представитель кабмина в Верховной раде Василий Мокан в Facebook сообщил об увольнении главы Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.

Правительство страны выделило около $26 млн для ликвидации последствий стихии. Кроме того, Киев попросил также помощи у ЕС, НАТО и стран-партнеров.