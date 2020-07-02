{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семеро военных пострадали на базе США в Германии во время прыжков с парашютом

Они госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжелое

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Семеро американских военных пострадали во время прыжков с парашютом на тренировочной базе США в Графенвёре (федеральная земля Бавария) на юго-востоке Германии. Об этом сообщило в четверг издание Oberpfalz Echo.

Состояние троих оценивается как тяжелое. Как отмечается, несколько человек приземлились на деревья, откуда их пришлось снимать спасателям. Учения проходили в темное время суток в условиях сильного ветра с грозой. Во время операции по спасению американцев пострадал также один пожарный.

Всего на месте работали около 160 спасателей. Было задействовано два вертолета. Пострадавшие госпитализированы.

Теги
СШАГермания
Экс-замгубернатора Владимирской области осудили на 12 лет за взятку в 10 млн рублей
Дмитрий Хвостов также должен будет выплатить штраф в 40 млн рублей
Читать полностью