Семеро военных пострадали на базе США в Германии во время прыжков с парашютом

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Семеро американских военных пострадали во время прыжков с парашютом на тренировочной базе США в Графенвёре (федеральная земля Бавария) на юго-востоке Германии. Об этом сообщило в четверг издание Oberpfalz Echo.

Состояние троих оценивается как тяжелое. Как отмечается, несколько человек приземлились на деревья, откуда их пришлось снимать спасателям. Учения проходили в темное время суток в условиях сильного ветра с грозой. Во время операции по спасению американцев пострадал также один пожарный.

Всего на месте работали около 160 спасателей. Было задействовано два вертолета. Пострадавшие госпитализированы.