Экс-замгубернатора Владимирской области осудили на 12 лет за взятку в 10 млн рублей

ТАСС, 2 июля. Ленинский суд города Владимира приговорил к 12 годам тюрьмы и штрафу в 40 млн рублей бывшего заместителя губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова за взятку в 10 млн рублей. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

"Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор бывшему заместителю губернатора Владимирской области по строительству Дмитрию Хвостову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, с мая по июнь 2015 года Хвостов получил через посредника крупную взятку от представителя компании "Капитал-строй". В обмен чиновник обещал помочь в принятии проекта планировки территории одного из районов Владимира для последующего строительства там жилых домов и посодействовать в утверждении результатов публичных слушаний.

Кроме того, в июле 2015 года Хвостов лично получил от сотрудника компании "Капитал-строй" взятку в виде двух мобильных телефонов общей стоимостью более 100 тыс. рублей за содействия в снятии запрета на ведение строительных работ, ведущихся ООО "Строй-инвест", и ускорение проведения расследования, назначенного в связи с обрушением лестничных пролетов в многоквартирном доме.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года Хвостова уже приговорили к 11 годам тюрьмы и штрафу 28 млн рублей за получение взятки почти на 20 млн рублей. Сейчас он отбывает срок в колонии строгого режима. По совокупности преступлений суд определил окончательное наказание экс-замгубернатора в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.