NBC: в США арестовали бывшую подругу Джеффри Эпштейна по делу о торговле секс-услугами

ТАСС, 2 июля. Британская предпринимательница Гилейн Максвелл, бывшая подруга американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях и покончившего с собой в тюрьме в США, арестована в штате Нью-Гэмпшир. Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Максвелл подозревают в причастности к торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации - именно такое обвинение ранее было выдвинуто против Эпштейна. Ожидается, что она предстанет перед судом в течение дня.

Максвелл - дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan. Считается, что она состояла в близких отношениях с Эпштейном в 1990-е и 2000-е годы.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В число его друзей и знакомых входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил 10 августа 2019 года самоубийство в тюремной камере.