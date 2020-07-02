В Кирове взорвался газ в жилом доме

КИРОВ, 2 июля. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в доме на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек, сообщили ТАСС в четверг в министерстве энергетики и ЖКХ по региону.

"В четверг, 2 июля, в 17:15 (мск) в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказала собеседница агентства.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в многоквартирном панельном пятиэтажном доме, в квартире есть повреждения, выбиты окна на кухне. Для ликвидации последствий на место оперативно выехали аварийные службы - 21 человек и шесть единиц техники. По данным сайта главного управления МЧС России по области, жильцы пострадавшего и соседних подъездов эвакуированы.

В министерстве здравоохранения Кировской области ТАСС уточнили, что пострадавшую женщину доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, она находится в реанимации.

Как сообщила в четверг журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, в связи с травмированием женщины проводится проверка. В ведомстве уточнили, что пострадала хозяйка квартиры 1956 года рождения. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются причины и обстоятельств произошедшего.

В новость внесены изменения (19:42 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.