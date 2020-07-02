В Дагестане возбудили дело против депутата за жестокое обращение с краснокнижным беркутом

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана начала проверку информации о жестоком обращении мужчины с краснокнижным беркутом в Курахском районе республики. В отношении подозреваемого, который является сельским депутатом, возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"Прокуратурой республики организована проверка размещенной в сети Интернет информации о жестоком обращении с хищной птицей. Установлено, что в марте 2020 года жителем Курахского района с использованием ловушки был отловлен беркут - птица, занесенная в Красную книгу Российской Федерации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "б" и "г" ч. 2 ст. 245 ("Жестокое обращение с животным") и п. "в" ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"), ход расследования которого прокуратурой республики взят на контроль", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, установлено, что в присутствии маленького сына житель Курахского района отрезком металлической трубы ударил птицу по голове, а затем разрешил ребенку нанести еще удар по телу беркута. Происходящее мужчина снимал на камеру мобильного телефона.

"В связи с длительным непринятием процессуального решения по данному факту прокуратурой и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Республике Дагестан внесено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства", - заключил представитель пресс-службы.

Ранее следственное управление СК РФ по Дагестану сообщило, что 9 июня 2020 года к ним из МВД республики поступил материал "проверки в отношении депутата муниципального образования "сельсовет Икринский" Курахского района о незаконной охоте и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления". "По данным фактам следственными органами проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщалось на сайте следственного управления.

По предварительным данным, 6 июня 2020 года в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик жестоко обращается с орлом, попавшимся в капкан, наносит палкой удары по голове птицы. Происходящее на камеру мобильного телефона записал отец мальчика - депутат сельского собрания. В ходе проверки сообщения сотрудники полиции установили, что 49-летний мужчина занимался незаконной охотой на диких птиц и вовлек в противоправные действия своего несовершеннолетнего сына.