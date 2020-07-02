Движение на участке федеральной трассы М-10 восстановлено после ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Автомобильное движение на 636 км федеральной трассы М-10 в направлении на Москву восстановлено, где ранее после столкновения автобуса с грузовым автомобилем рассыпался груз. Об этом сообщили журналистам пресс-служба Упрдор "Северо-Запад".

"На км 636 федеральной автодороги М-10 "Россия" в Тосненском районе Ленинградской области [населенный пункт Ушаки] движение в оба направления с 18:40 мск 02.07.2020 осуществляется в штатном режиме по четырем полосам. Проезжая часть расчищена после ДТП", - говорится в сообщении.

В четверг, в результате столкновения грузового автомобиля "Валдай" с маршруткой ПАЗ пострадала женщина и двое детей, сообщала пресс-служба отдела пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Как уточняли агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, госпитализация понадобилась только одному человеку.