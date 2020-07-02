Суд отменил приговор экс-главе департамента Минобороны Куксину по делу о крупной взятке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московский городской суд отменил приговор в отношении бывшего директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Максима Куксина, осужденного на 10 лет колонии за получение взятки в размере около 12 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Куксину изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

"Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского районного суда города Москвы в отношении Куксина М.А., направил дело на новое рассмотрение в районный суд. Суд также изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде", - рассказала собеседница агентства.

16 декабря Кузьминский суд приговорил Куксина к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в размере около 12 млн рублей. В качестве дополнительного наказания суд назначил Куксину штраф в размере 30 млн рублей и лишил его права занимать определенные должности в госорганах на срок 10 лет.

Куксин был задержан и арестован 19 июля 2018 года, он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Гособвинение в ходе прений сторон просило суд назначить ему 13 лет исправительной колонии строгого режима и штраф 30 млн рублей с лишением права занимать определенные должности в госорганах на срок 10 лет.

В ходе предварительного следствия по делу был наложен обеспечительный арест на два жилых дома с земельными участками в Тверской области и два дома с участками в Солнечногорском районе Московской области общей стоимостью около 17 млн рублей, а также на автомобиль и банковские счета. Кузьминский суд снял арест с недвижимого имущества в Солнечногорском районе Подмосковья, принадлежащего отцу обвиняемого, так как не усмотрел, что оно было куплено на деньги, полученные от преступной деятельности Куксина. Автомобиль изъят в доход государства.

Согласно тексту приговора, в ноябре 2016 года Куксин, используя служебное положение, получил взятку от своего подчиненного Юрия Ефимова (заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и получившего реальный срок) в размере 7 млн рублей за его назначение на вышестоящую должность и дальнейшее общее покровительство по службе, угрожая в противном случае уволить его со службы в рамках организационно-штатных мероприятий. Изначально, по данным материалов дела, Куксин вымогал взятку в размере 15 млн рублей. Вину он не признал.