Суд продлил до августа арест основателю "Омбудсмена полиции"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 6 августа основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову по делу о вымогательстве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении Воронцова на месяц, то есть до 6 августа", - огласила решение судья.

В ходе заседания обвиняемый просил изменить ему меру пресечения на более мягкую. Адвокат Сергей Бадамшин отметил, что в период пандемии закрыты границы и скрыться от следствия Воронцов не может. "Также Воронцов нуждается в лечении и медицинском наблюдении. У него есть квартира, где он может находиться под домашним арестом или под запретом определенных действий", - добавил адвокат.

Следствие настаивало на продлении срока ареста, прокуратура эти требования поддержала.

Два дела в отношении Воронцова возбуждены за вымогательство. Так, 7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В связи с этим 28 мая было возбуждено третье уголовное дело - о распространении порнографии. Четвертое уголовное дело расследуется по ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов"). В начале июня уголовные дела были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.