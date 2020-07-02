В Ингушетии столкнулись машина ДПС и пассажирская "Газель"

МАГАС, 2 июля. /ТАСС/. Машина ДПС и пассажирская "Газель" столкнулись в Ингушетии на ФАД "Кавказ". В результате столкновения пострадали четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"Днем 2 июля сотрудники УГИБДД МВД по региону двигались на служебном автомобиле Skoda Octavia с включенными проблесковыми маячками по ФАД "Кавказ". На пересечении магистрали с дорогой, ведущей к центральной части села Экажево, в патрульную машину врезался пассажирский микроавтобус марки "Газель", выезжавший со второстепенной на главную дорогу", - говорится в сообщении.

В результате столкновения пострадали четыре человека, в том числе сотрудники ГИБДД.

"К счастью, в "Газели" не было пассажиров, в результате ДТП трое инспекторов ДПС и водитель "Газели" с травмами различной степени тяжести доставлены в ИРКБ, сотрудники - в реанимационное отделение, шофер микроавтобуса - в травматологическое", - уточнили в ведомстве.