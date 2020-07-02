В Ростове горит заброшенное здание в районе железнодорожного вокзала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Пожарные расчеты тушат одноэтажное заброшенное здание в центре Ростова-на-Дону рядом с железнодорожным вокзалом, возгорание локализовано, сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел в 20:06 мск в одноэтажном заброшенном здании на улице Большой Садовой, 1. Изначально площадь пожара составляла 100 кв. м, позднее она увеличилась до 150 кв. м. МЧС присвоило возгоранию второй номер опасности. В 21:26 мск пожар локализовали.

"Объявлен второй номер", - говорится в сообщении.

С огнем борются 65 человек личного состава, задействовано 16 единиц техники.