Собственник квартиры в Кирове, где взорвался газ, не имел договора на газовое оборудование

КИРОВ, 2 июля. /ТАСС/. Собственник квартиры в пятиэтажном доме в Кирове, где в четверг вечером взорвался газ и пострадали две женщины, не имел договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Внутридомовое оборудование газовые службы проверяли в прошлом году, нарушений не было, сообщили ТАСС в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

"В этом доме на обслуживание внутридомового газового оборудования есть договор с [компанией] "Газпром Газораспределение Киров", в прошлом году [компания] проверяла [оборудование], все было в порядке, оно эксплуатировалось нормально. Но на внутриквартирное газовое оборудование у собственника договора ни с кем заключено не было", - сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел в четверг в 17:15 мск в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6, в квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадали две женщины: хозяйка квартиры (1956 года рождения) находится в реанимации в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, второй помощь оказали на месте. Жильцы пострадавшего и соседних подъездов эвакуированы.

По предварительным данным, повреждения есть в двух квартирах. Здание обследуют специалисты МЧС и газовые службы, они дадут заключение о состоянии здания и его безопасности, дом отключен от газоснабжения и электроснабжения. Следственные органы региона проводят проверку.