Осужденный эксперт Неелов продал данные о сотрудниках ФСБ за 50 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Военный эксперт Владимир Неелов, которого в четверг суд в Санкт-Петербурге приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену, передал данные об обучении сотрудников ФСБ заграничной компании за 50 тыс. рублей, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд установил, что Неелов за денежные средства в размере 50 тыс. рублей передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что сторона обвинения просила у суда для Неелова 14 лет колонии, однако суд назначил вдвое меньший срок заключения.

Ранее в пресс-службе судов сообщали, что Городской суд Петербурга приговорил Неелова к семи годам лишения свободы, признав его виновным по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Сам осужденный вину признал частично, сообщив суду, что не считал переданные данные секретными.

Неелов - военный эксперт "Центра стратегической конъюнктуры", который известен своими комментариями о деятельности частных военных компаний. Его арестовал в ноябре 2018 года Лефортовский суд Москвы. Позже дело передали в Городской суд Санкт-Петербурга.

По данным открытых источников, Неелов окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Он специализировался на изучении частных военных компаний, особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, является автором нескольких работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.