В Свердловской области горит частная ферма

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пожар начался в загоне для скота на частной ферме в селе Ларина Свердловской области на площади 800 кв. м. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС России, эвакуированы 100 голов крупного рогатого скота.

"Поступило сообщение о пожаре на частной ферме. Горел шлакоблочный загон на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что в настоящее время пожар локализован. "Персоналом фермы из строения эвакуированы 100 голов крупного рогатого скота, пострадавших среди людей и животных нет", - добавили в министерстве.

Всего к ликвидации возгорания привлечено четыре единицы техники и 11 пожарных.