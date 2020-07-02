Суд отправил под домашний арест еще 3 фигурантов дела о взятках в стройнадзоре Минобороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд принял решение о заключении под домашний арест еще троих фигурантов дела о взятках в государственном архитектурно-строительном надзоре Минобороны, по которым проводились обыски и задержания на этой неделе в Петербурге, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении инженера 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ Александра Чередова <...>", - говорится в сообщении. Чередова подозревают в семи эпизодах преступлений по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). Под домашним арестом он пробудет до 25 августа.

Также под домашний арест до 25 августа отправлен гендиректор фирмы "Деметра" Игорь Писаревский. Его обвиняют по статье 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), а также вменяют три эпизода по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). Третьим под домашний арест отправлен начальник отделения 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ Вячеслав Харцев (также до 25 августа). Он подозревается в создании преступного сообщества и семи эпизодах взяток.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества силовики проводили обыски по порядка 20 адресам. Фигурантами дела, по словам источника, стали руководство и сотрудники 103-го отдела стройнадзора Минобороны. По данным официального сайта военного ведомства, 103-й отдел занимается выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, он расположен в Подъездном переулке в Петербурге.

По этому же делу суд в Петербурге ранее отправил в СИЗО двух сотрудников отдела, в том числе его руководителя Дениса Моджиевского, еще двоих - под домашний арест.