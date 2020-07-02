Открытое горение в здании возле ростовского железнодорожного вокзала ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в нежилом здании в районе железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 21:40 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что в 21:26 мск пожар был локализован на площади 150 кв. м, пожару был присвоен второй номер сложности.

Возгорание произошло в 20:06 мск в одноэтажном заброшенном здании в Ростове-на-Дону по адресу: улица Большая Садовая, 1. Пожар тушат 65 человек, используется 16 единиц техники.