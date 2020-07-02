МВД проверяет информацию о массовой драке курьеров "Яндекс.Еды" и Delivery Club в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию о массовой драке курьеров "Яндекс.Еды" и Delivery Club в четверг на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД столицы.

"В 14:30 на службу "02" поступило сообщение о конфликте по адресу: улица Маршала Катукова, 19. Сотрудники полиции, прибыв на указанный адрес, не обнаружили лиц, нарушающих общественный порядок. Со слов очевидцев, конфликтующие разбежались, увидев полицейских. На данный момент заявлений не поступало. Проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в интернете появилась видеозапись, предположительно, конфликта между курьерами "Яндекс.Еды" и Delivery Club. В нем приняли участие несколько десятков человек, в основном одетых в форму компаний.

Служба безопасности "Яндекса" проводит собственную проверку. Пресс-служба компании заявила, что в ней "шокированы и озадачены этим видео", так как между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет соперничества, они общаются между собой и часто помогают друг другу.

В пресс-службе Delivery Club заявили, что удивлены ситуацией. Там отметили, что курьерское сообщество очень дружное вне зависимости от того, в какой компании курьеры работают. Компания так же устанавливает обстоятельства случившегося.