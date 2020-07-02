Источник: киноактер Сынгаевский признал вину в хищении со счетов умерших

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Актер Владимир Сынгаевский, создавший банду для хищения денег со счетов умерших людей, признал вину в совершении пяти таких преступлений. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Сынгаевский полностью признал вину в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, инкриминируемых ему и другим фигурантам дела. Он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного расследования дела", - сказала собеседник агентства.

В свою очередь, в Бутырском суде Москвы ТАСС сообщили, что уголовное дело в отношении Сынгаевского зарегистрировано, но судье пока не распределено. "Вместе с материалами дела в суд поступило представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве [с Сынгаевским]", - уточнили в суде.

Особый порядок судопроизводства избирается при признании подсудимым вины, он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, при особом порядке суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон.

Как сообщалось накануне, прокуратура Северо-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя столицы и направила дело Сынгаевского в столичный суд для рассмотрения по существу.

Подробности обвинения

Ранее МВД сообщало о задержании организованной преступной группы во главе с киноактером, которая списывала деньги с банковских счетов умерших граждан с помощью контрафактных sim-карт и присваивала их недвижимость.

По данным следствия, в июле 2018 года участники банды изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру на улице Милашенкова. Завещание в дальнейшем было предоставлено нотариусу, а имущество передано участнику преступной группы.

Аналогичным способом фигуранты похитили две квартиры на улице Аргуновская и Полярная.

Кроме того, в мае 2019 года обвиняемый с соучастниками, используя поддельный паспорт на имя умершего в феврале 2019 года мужчины, оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения его вкладами. Так они сняли со счета более 2 млн рублей. В июне прошлого года фигуранты, используя поддельный паспорт на имя умершего в марте 2017 года москвича, пытались похитить свыше 1 млн рублей. Но банковский счет умершего был закрыт, а деньги уже сняты. В общей сложности сумма похищенного превысила 19 млн руб.

Ранее источник ТАСС сообщил, что организатор группировки Владимир Сынгаевский снимался в эпизодических ролях в советских фильмах, среди которых "Д'Артаньян и три мушкетера", "Покровские ворота". Он также сыграл главную роль в фильме "Железные игры", который вышел на экраны в 1979 году.