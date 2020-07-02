Открытое горение на частной ферме в Свердловской области ликвидировали

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в загоне для скота на частной ферме в селе Ларина Свердловской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что загон для скота горит на площади 800 кв. м. Пожарным удалось локализовать распространение огня. Персонал фермы эвакуировал из строения 100 голов крупного рогатого скота. Информация о жертвах и пострадавших среди людей и животных не поступала.