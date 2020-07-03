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NYT: на ядерном объекте в иранском Натанзе могло сработать взрывное устройство

В результате предполагаемого взрыва обрушились наземные части построек, входящих в структуру объекта, где находятся центрифуги, предназначенные для обогащения урана

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Пожар на стройке на ядерном объекте в иранском городе Натанз мог стать следствием срабатывания взрывного устройства в результате диверсии. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на неназванный разведывательный источник в ближневосточном регионе.

По его словам, пожару предшествовало срабатывание взрывного устройства, которое якобы было заранее заложено внутри ядерного объекта. В результате предполагаемого взрыва, как указывает источник The New York Times, обрушились наземные части построек, входящих в структуру объекта, где находятся центрифуги, предназначенные для обогащения урана.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на двух американских ученых сообщило, что место стройки на ядерном объекте в Натанзе совпадает с расположением каскада центрифуг. Фабиан Хинц из центра исследований проблем нераспространения ядерных вооружений при Институте международных исследований Миддлбери в американском городе Монтерей (штат Калифорния) указал, что подобные инциденты играют на руку противникам Тегерана.

Как сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, жертв в результате происшествия нет. "В четверг в результате инцидента, детали которого уточняются, один из строившихся навесов на открытом пространстве [на атомном объекте] в Натанзе был поврежден", - цитирует его агентство Fars. Камальванди подчеркнул, что "также не стоит беспокоиться по поводу возможного загрязнения воздуха". В Натанзе находится объект по обогащению урана. На площадке расположены два подземных завода.

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