Из поселка в Самарской области эвакуируют 1,5 тыс. человек из-за утечки газа

ТАСС, 3 июля. Незаконная врезка в газопровод повреждена в ходе земляных работ в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"При проведении земляных работ аварийной бригадой АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Инцидент произошел в километре от населенного пункта Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский.

В администрации населенного пункта ТАСС сообщили об эвакуации 1,5 тыс. жителей поселка Верхняя Подстепновка. "Эвакуируют 1 500 человек, 18 многоквартирных домов плюс частный сектор. Точка аварии [находится] в 400 метрах от населенного пункта. [Угроза] пока сохраняется, поэтому эвакуируем", - сказали в администрации, уточнив, что в районе поселка оцеплена трасса, проводится патрулирование.

Как сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону, жителей увозят из поселка на автобусах, среди эвакуируемых - 367 детей. "В настоящее время эвакуировано 89 человек, в том числе 15 детей. 525 человек убыло из Верхней Подстпеновки на личном автомобильном транспорте", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что общее число эвакуируемых - 1 640 человек.

В Twitter муниципального района Волжский сказано, что для эвакуации подготовлены два пункта: Дом культуры села Воскресенка и школа Южного города. 80% эвакуируемых от размещения в них отказались, отправившись к родным. По данным администрации, ситуация стабильна.

Концентрация ПДК и отжиг газа

В МЧС добавили, что предельно допустимая концентрация (ПДК) газа в воздухе не превышена. "Лабораторией предприятия проводятся замеры концентрации газа, к месту направлена химико-радиометрическая лаборатория, предельно допустимой концентрации в воздухе не превышено", - говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, проводится отжиг газа. "Сейчас специалисты проводят отжиг газа в технологическом колодце в районе населенного пункта Лопатино", - сказал источник. Это позволит снизить давление в самом газопроводе, диаметр которого составляет 377 мм. Газоперерабатывающий завод работает в штатном режиме, проводятся замеры концентрации газа.

Также, по данным ГУ МЧС региона, ведутся работы по подготовке к отжигу газа в технологическом колодце в районе городского округа Новокуйбышевск.

В новость были внесены изменения (00:48 мск) - добавлена информация МЧС.