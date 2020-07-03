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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Судебные слушания по делу стрелка из Крайстчерча начнутся 24 августа

Дату слушаний переносили несколько раз, последний перенос был обусловлен эпидемиологическими ограничениями

ТАСС, 3 июля. Судебные слушания по вопросу о вынесении приговора для Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении теракта в новозеландском Крайстчерче 15 марта прошлого года, начнутся 24 августа. Об этом в пятницу сообщила газета The New Zealand Herald.

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Дата слушаний переносилась уже несколько раз. В конце мая The New Zealand Herald информировала, что окончательная дата судебного заседания по делу о теракте в Крайстчерче будет назначена 13 июля. Последний перенос был обусловлен эпидемиологическими ограничениями, введенными правительством Новой Зеландии в марте на фоне распространения коронавируса.

Отмечается, что слушания начнутся в 10:00 по местному времени (01:00 мск) 24 августа в Верховном суде Крайстчерча.

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Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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