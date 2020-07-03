Судебные слушания по делу стрелка из Крайстчерча начнутся 24 августа

ТАСС, 3 июля. Судебные слушания по вопросу о вынесении приговора для Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении теракта в новозеландском Крайстчерче 15 марта прошлого года, начнутся 24 августа. Об этом в пятницу сообщила газета The New Zealand Herald .

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

Дата слушаний переносилась уже несколько раз. В конце мая The New Zealand Herald информировала, что окончательная дата судебного заседания по делу о теракте в Крайстчерче будет назначена 13 июля. Последний перенос был обусловлен эпидемиологическими ограничениями, введенными правительством Новой Зеландии в марте на фоне распространения коронавируса.

Отмечается, что слушания начнутся в 10:00 по местному времени (01:00 мск) 24 августа в Верховном суде Крайстчерча.