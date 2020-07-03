На Сахалине нашли тело младенца с этиловым спиртом в организме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в одной из квартир города Томари на юге Сахалина тела новорожденной девочки. Об этом в пятницу сообщается в релизе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Следственным отделом по данному факту (смерть новорожденного ребенка) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По информации следователей, тело ребенка было обнаружено в квартире, где проживала мать девочки с сожителем. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть младенца наступила от врожденного порока сердца. Однако при исследовании у ребенка в организме был обнаружен этиловый спирт, который поступил извне. Также при судебно-медицинском исследовании установлены следы ненадлежащего ухода за ребенком.

В настоящее время проводится целый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего с ребенком. Также будут выясняться причины и условия, способствовавшие трагедии.