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Суд в Приморье назначил 4 года колонии одному из напавших на пограничников граждан КНДР

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Суд в городе Находке в Приморском крае в пятницу вынес обвинительный приговор по одному из трех уголовных дел о нападении рыбаков из КНДР на российских пограничников осенью 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Находкинский городской суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти"). Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.

Рассмотрение одного из оставшихся дел отложено на 15 сентября, второго - на 16 сентября.

Судом было установлено, что в сентябре 2019 года должностными лицами Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе патрулирования в Японском море было обнаружено рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно добывал кальмара. Пограничники приняли меры к задержанию данных лиц, досмотру и доставлению в порт Находка.

В свою очередь 18 иностранных моряков вооружились подручными предметами и напали на 11 пограничников, высадившихся на судно. Трое рыбаков в ходе нападения нанесли российским военнослужащим удары палками.

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