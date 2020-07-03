На Камчатке возбудили дело после вспышки коронавируса на стройке госпиталя Минобороны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено поосле вспышки коронавируса на объектах строительства госпиталя Минобороны на Камчатке, сообщил журналистам в пятницу врио зампреда краевого правительства Роман Василевский.

22 апреля стало известно о массовом заражении строителей военного госпиталя на Камчатке - коронавирус был подтвержден у 28 рабочих. В течение нескольких недель число заразившихся выросло до 250.

"Запсибгазпром" - это та подрядная организация, которая была нанята Минобороны РФ для строительства госпиталя на территории Камчатского края. Сегодня тоже еду давать показания в прокуратуру Камчатского края по делу, потому что прохожу там свидетелем. Мы тоже вмешивались в процессы, которые происходили у них, пытались влиять на то, чтобы людей рассредоточивали, отделяли здоровых от заболевших", - сказал Василевский.

Строительство модульного инфекционного центра Минобороны на Камчатке на 60 койкомест началось 20 марта и завершилось 15 мая. Сейчас медучреждение принимает заразившихся коронавирусом пациентов, в том числе и гражданских.

В настоящий момент на Камчатке у более чем 2,2 тыс. человек подтвержден коронавирус. Выздоровели 873 пациента, 47 умерли.