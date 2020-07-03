В Магадане задержали пассажира самолета, оскорблявшего бортпроводников во время полета

ТАСС, 3 июля. Полицейские в аэропорту Магадана задержали пассажира самолета рейса Москва - Магадан за оскорбления в адрес бортпроводников во время полета. Ему грозит до 15 суток ареста, сообщается в пятницу на сайте управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"Сотрудниками транспортной полиции установлено, что мужчина, находясь на борту воздушного судна, размахивая руками, мешал отдыху пассажиров, вел себя вызывающе. В ответ на замечания мужчина оскорблял бортпроводников грубой нецензурной бранью", - говорится в сообщении.

Нарушителем общественного порядка оказался 23-летний житель Республики Ингушетия. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Мужчине грозит арест до 15 суток.