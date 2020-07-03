В США разбирательство по делу Никулина предложено проводить с усеченным жюри присяжных

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Адвокаты россиянина Евгения Никулина и прокуратура подали совместное ходатайство в федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния, стороны просят в свете пандемии коронавируса разрешить продолжить разбирательство дела по существу с усеченным составом жюри присяжных. Документ поступил в четверг в электронную базу суда.

Процесс в отношении Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, начался в Сан-Франциско 9 марта. 16 марта он был приостановлен из-за распространения коронавируса. Жители города получили тогда предписание не выходить без крайней необходимости из своих домов. Рассмотрение дела по существу планируется возобновить 6 июля. Ранее эти сроки неоднократно менялись.

В ходатайстве констатируется, что в марте стороны отобрали 12 присяжных, а также еще четырех человек, которые могут их заменить в случае возникновения потребности. Как отмечается в документе, несколько членов жюри уже "выразили опасения относительно дальнейшего исполнения своих обязанностей" в свете пандемии.

Стороны просят суд разрешить дальнейшее рассмотрение дела в условиях, когда "жюри может состоять из 11, 10, девяти, восьми, семи или шести человек, если есть веские основания для того, чтобы освободить присяжных от исполнения обязанностей". Прокуратура и адвокаты указывают, что присяжных должно быть не менее шести.

Власти США инкриминируют россиянину ряд преступлений, в том числе незаконное проникновение в компьютерные системы и кражу личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. На родине его обвинили в краже через интернет 3,4 тысячи долларов в 2009 году.

Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.