Дело экс-главы Внешпромбанка о растрате 114 млрд рублей выделено в отдельное производство

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следствие выделило в отдельное производство уголовное дело о растрате и мошенничестве на сумму 114 млрд рублей в отношении совладельца обанкротившегося Внешпромбанка Георгия Беджамова, объявленного в международный розыск. Как уточнил ТАСС близкий к следствию источник, срок предварительного следствия продлен до сентября этого года.

"Дело Беджамова было выделено в отдельное производства. Оно выделено из дела, следствие по которому завершено в отношении других фигурантов, они приступили к ознакомлению с его материалами. Последний раз следователи продлили срок предварительного следствие до осени 2020 года", - рассказал собеседник агентства.

Георгий Беджамов в связи с тем, что он покинул территорию РФ, был заочно арестован и объявлен в международный розыск российским МВД. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и двух эпизодах ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ. Следствие в апреле этого года объявило об окончании расследования уголовного дела в отношении других фигурантов, в том числе в отношении сестры бизнесмена - бывшего президента ООО "Внешпромбанк" Ларисы Маркус.

Беджамов был задержан полицией Монако в середине апреля 2016 года. 12 июля апелляционный суд Монако отказал в экстрадиции Беджамова. В сентябре 2016 года Минюст княжества сообщил, что князь Монако Альбер II принял решение отказать в экстрадиции в РФ. По словам источника, Беджамов из Монако уехал в Великобританию и сейчас находится в Лондоне.

В рамках уголовного дела российские суды арестовали имущество бизнесмена на сумму в размере несколько миллионов долларов.