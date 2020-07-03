Пол Уилан остается в СИЗО, несмотря на вступление его приговора в силу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Гражданин США Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, пока остается в СИЗО, хотя его приговор вступил в силу. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлова.

"Пока он находится в СИЗО "Лефортово". Мы пока не знаем, когда его отправят в колонию и в какую. Бывает, что этот процесс занимает очень длительное время", - сказала она. Карлова также пояснила, когда именно приговор американцу вступил в силу. "26 июня истек срок обжалования для адвокатов, он отсчитывался со дня вручения нам его текста. Однако у самого нашего подзащитного от отсчитывался с того дня, когда он получил переведенную копию. А потому истечение срока наступило 3 июля, в пятницу", - объяснила Карлова.

Ранее другой адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил ТАСС, что сторона защиты не стала обжаловать приговор гражданину США Полу Уилану, осужденному за шпионаж против РФ, и он уже вступил в силу. По его словам, те 2-3 месяца, которые ушли бы на рассмотрение жалобы, можно теперь потратить на переговоры и организацию обмена Уилана на россиян, осужденных в США.

До этого адвокаты высказывали предположение, что Уилана могут обменять на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Представляющий их интересы адвокат Алексей Тарасов считал передачу своих подзащитных России вопросом политической плоскости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в вопросе о возможном обмене предложила "поставить многоточие".

Пола Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, сотрудники ФСБ России задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). 15 июня Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Он не признал вину и считает свое уголовное дело провокацией российских спецслужб.