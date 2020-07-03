В Магаданской объявили экстренное предупреждение из-за угрозы природных пожаров

ТАСС, 3 июля. Спасатели Магаданской области в пятницу объявили на 3-6 июля экстренное предупреждение в четырех городских округах региона в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

По данным спасателей, особо опасная пожарная обстановка складывается в Тенькинском, Ягоднинском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах. На территории этих районов существует риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня.

"Объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 3-6 июля 2020 года", - сообщили в пресс-службе центра.

Как сообщили ТАСС магаданские спасатели, в регионе уже не первый день горят около 200 тыс. гектаров леса. В нескольких районах Магаданской области продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце июня. Местные жители жалуются на сильную задымленность.

Ранее в департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области журналистам рассказали, что специально для борьбы с природными пожарами 29 июня в Магадан прибыла группировка из 30 десантников федерального резерва Приволжского авиаотделения "Авиалесоохраны". Группу направили в Среднеканский район, где зафиксировано самое большое количество возгораний.

По информации синоптиков, в этом году на территории Колымы наблюдается аномально высокая грозовая активность. Большая часть гроз проходит без осадков, вызывая пожары в лесной зоне. За вторую половину июня синоптики зафиксировали более 65 гроз, из них свыше 45 - без дождя. В июне на Колыме зафиксировано более сотни пожаров, большая часть произошла из-за возгорания травы или мусора.