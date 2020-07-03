Гендиректору РВК вменяют злоупотребление полномочиями

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко, находящемуся под домашним арестом, только по одному эпизоду злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий. Как сообщил ТАСС его адвокат Георгий Антонов, МВД вменяет Повалко ущерб в размере $600 тыс.

"После избрания моему доверителю меры пресечения в виде домашнего ареста следствие предъявило ему обвинение, которое было уточнено. Больше никаких новых обвинений ему не предъявляли", - рассказал защитник.

По его словам, изначально уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено по договору займа с $5 млн, в котором срок исполнения обязательств не наступил. "А обвинение предъявили за $600 тыс.", - отметил адвокат. МВД инкриминирует Повалко злоупотребление в виде инвестиций средств РВК в размере $600 тыс. в американскую компанию "Алион Энерджи Инк.". Таким образом, адвокат предпринимателя опроверг ТАСС информацию газеты "Коммерсантъ" о предъявлении Повалко второго эпизода злоупотреблений полномочиями.

Ранее следователи полагали, что ущерб по делу составляет $3 млн. Адвокат Георгий Антонов в беседе с ТАСС ранее назвал подозрения в отношении его клиента абсурдными, отметив, что в деле отсутствует ущерб. 5 июня Гагаринский суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест до 21 июля. После избрания меры пресечения в районном суде Повалко было официально предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых преступлениях он не признает.

Защита бизнесмена сообщала, что дело относится к 2012 году, когда компания заключила договор займа с дочерней фирмой, которой перечислили $5 млн на покупку акций, после покупки были возвращены только $2 млн. Расследованием уголовного дела занимается следственное управление УВД по Юго-Западному административному округу, 1-й отдел следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.

Как отметили ранее в пресс-службе РВК, "в фокусе внимания следствия" - деятельность фонда RVC I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в портфельную компанию "Алион". По информации РВК, инвестиции проводились с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур. В компании ранее отметили, что РВК оказывает необходимое содействие следствию и надеется на "скорое и справедливое завершение разбирательства".