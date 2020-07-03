В Подмосковье арестовали двух наркокурьеров с 2 кг мефедрона

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали двух наркокурьеров, в машине которых нашли 2 кг мефедрона. Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, подозреваемые заключены под стражу, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские получили информацию, что в лесу около деревни Дубровки лежит закладка с наркотиком. Сотрудники выставили на месте наблюдателей, которые заметили двух мужчин, приехавших на машине и забравших ее.

"В ходе досмотра автомашины задержанных оперативниками обнаружены и изъяты еще два пакета с неизвестным содержимым. По результатам химического исследования установлено, что в одном из пакетов находится наркотическое средство - метилэфедрон. Общая масса трех изъятых пакетов составила 2 кг", - сказала Петрова, добавив, что, вероятно, мужчины работали наркокурьерами и сбывали свой товар через закладки.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, фигуранты, одному из которых 23 года, а другому 24, заключены под стражу.