В Подмосковье возбудили дело против должностных лиц института повышения квалификации МВД

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нецелевого расходования 46 млн рублей и халатности Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств (п. "б" ч. 2 ст. 285.1 УК РФ) и халатности должностных лиц федерального государственного учреждения дополнительного образования "Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России" (ч. 1.1. ст. 293 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России", - сообщила Врадий.

По предварительным данным, в 2018 году в рамках госконтракта институту в Домодедове были выделены деньги на капитальный ремонт. Однако работы в установленные сроки не были завершены, и оставшиеся более 46 млн рублей были потрачены на не предусмотренные контрактом нужды. "Также должностные лица не осуществляли должный контроль за исполнением условий и сроков контракта, который не был своевременно расторгнут, не были возмещены в доход государству средства, подлежащие удержанию в виде штрафных санкций, что повлекло причинение ущерба на сумму более 10 млн рублей", - сказала Врадий.

Следователи провели обыски и осмотры всех объектов, на которых должен был проходить ремонт. Истребована вся необходимая следствию документация, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

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