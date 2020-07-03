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В ДТП в Рязанской области погибли три человека

Инцидент произошел на трассе М-5 "Урал"

ТАСС, 3 июля. Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом на трассе М-5 "Урал" в ночь на пятницу, три человека погибли, сообщает пресс-служба управления МВД по Рязанской области.

"3 июля, примерно в 01:10 мск, в Шиловском районе на 266-м километре автодороги М-5 "Урал" 41-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, <...> совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате происшествия водитель автомобиля Skoda и двое его пассажиров в возрасте 41 и 34 лет от полученных травм скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением. Обстоятельства происшествия уточняются. В региональном ведомстве проводится проверка, отметили в пресс-службе.

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