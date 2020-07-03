Работы по ликвидации аварии на газопроводе под Самарой планируют завершить к 4 июля

ТАСС, 3 июля. Специалисты планируют завершить работы по ликвидации аварии на газопроводе в Самарской области, приведшей к утечке газа, к 4 июля. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Сейчас продолжается отжиг газа в технологических колодцах в районе населенного пункта Лопатино Волжского района и вблизи восточной окраины города Новокуйбышевска. Его планируется завершить к полуночи 4 июля", - сказал собеседник агентства. Аварию ликвидируют более 60 человек.

В региональном управлении МЧС добавили, что после аварии угроза взрыва отсутствует.

"Угрозы взрыва нет и остановки предприятия нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для обеспечения безопасности задействовано 53 человека личного состава и 14 единиц техники. "Сил и средств достаточно", - подчеркнули в министерстве. Поврежденный участок газопровода перекрыт с двух сторон. Его длина составляет 10 км, количество находящегося газа - около 90 тонн.

Из-за отсутствия ветра выходящий газ скапливается в низменных участках местности в районе прорыва. Вместе с тем превышений предельно-допустимых концентраций в ближайшем населенном пункте не зафиксировано.

В связи с инцидентом прокуратура региона проводит проверку.