В Карачаево-Черкесии задержаны пятеро экстремистов, призывавших к созданию халифата

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии радикальных исламистов, призывавших к отказу от светских законов и созданию так называемого халифата.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны пять активных членов запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которые вели активную пропаганду радикальной идеологии и вербовку в религиозно-экстремистскую деятельность новых сторонников.

По данным ФСБ, они призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства - халифата.

"По адресам их проживания и конспиративных сборов обнаружены и изъяты 45 экземпляров псевдорелигиозной экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие", - сообщили в ЦОС ФСБ.

На основании собранных материалов Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации или участие в ней"). "Задержанные дают признательные показания", - отметили в ЦОС.