В Терлецком парке в Москве неизвестный с пистолетом отобрал у мужчины мобильный телефон

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник в Терлецком парке на востоке Москвы, угрожая мужчине пистолетом, забрал у него мобильный телефон. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, информация о разбойном нападении в Терлецком парке, в районе дома номер 2 на Свободном проспекте, поступила утром 2 июля. "На территории парка по указанному адресу неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, неработающему мужчине, открыто похитил у него сотовый телефон, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что материальный ущерб составил около 28 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).