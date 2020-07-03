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Суд Татарстана отменил оправдательный приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании дочери

Ранее жителя Бугульмы оправдали из-за отсутствия состава преступления

УФА, 3 июля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор мужчине по обвинению в изнасиловании 1,5-годовалой дочери. Об этом ТАСС 3 июля сообщила начальник отдела суда по взаимодействию со СМИ и общественностью Наталья Лосева.

"Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор, дело будет возвращено на рассмотрение в суд первой инстанции, его будет рассматривать другой судья", - сообщила Лосева.

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В Генпрокуратуре промокомментировали решение суда вернуть дело на пересмотр и заявили, что обвиняемый действовал намеренно. "По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом, и данные травмы невозможно нанести случайно", - сообщили в ведомстве.

Ранее приговором Бугульминского районного суда от 13 апреля мужчина был оправдан по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") в связи с отсутствием состава преступления.

Инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у 1,5-годовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил у девочки признаки насилия.

После проверки следователи возбудили уголовное дело. Мужчине было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

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