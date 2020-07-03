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Две бутылки элитного коньяка за 177 тыс. рублей украли из супермаркета в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело о краже

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Неизвестный украл из супермаркета на Таганской площади в Москве две бутылки элитного коньяка общей стоимостью 177 тыс. рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Из супермаркета, расположенного по адресу: Таганская площадь, дом 12/4, неизвестный украл бутылку коньяка Remy Martin Louis в подарочной упаковке стоимостью 87,4 тыс. рублей, а также бутылку Hennessy Paradis Imperial в подарочной упаковке стоимостью около 90 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Материальный ущерб составил более 177 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

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